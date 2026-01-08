Zulte Waregem-trainer Vandenbroeck reageert op uitspraken van Jelle Vossen

Terwijl Zulte Waregem met een gerust gemoed naar de tweede seizoenshelft kan toewerken, kreeg trainer Sven Vandenbroeck de voorbije dagen opvallend veel kritiek te slikken. De sportieve balans is positief, maar de publieke uitspraken van Jelle Vossen zorgden toch voor de nodige ruis rond Essevee.

Op stage in Tunesië achtte Vandenbroeck het moment gekomen om te reageren. Op de derde dag van de oefenstage probeerde de coach aanvankelijk de commotie te relativeren. “Ik lees eigenlijk nooit wat er in de media verschijnt”, hield hij zich op de vlakte in Gazet van Antwerpen.

Toch ging hij dieper in op het gevoel van een gebrek aan respect dat zijn spits had uitgesproken. Dat deed hij niet zonder enige ergernis te tonen. “Het is jammer dat soms enkel hier de nadruk op ligt”, klonk het.

“Ik weet dat Jelle wil spelen en dat is een goede ambitie, maar wij zijn de voorbije weken – zelfs al in september – intern best duidelijk geweest met elkaar.”

Sven Vandenbroeck blijft achter zijn keuze staan

Vandenbroeck gaf ook meer uitleg bij zijn sportieve keuzes. “We hebben vandaag duidelijk voor één profiel (Anosike Ementa, red.) gekozen. Daarbij heb ik misschien ook wel die twee andere jongens wat uit het oog verloren.”

Toch voelt hij zich gesterkt in zijn beslissing. “Ik heb in het verleden al wel vaker keuzes gemaakt die wat moeilijker lagen, maar ik vond deze nodig.”



De trainer benadrukt daarbij dat zijn beslissing niets afdoet aan de waarde van Vossen voor de club. Tot slot wilde Vandenbroeck vooral de professionele houding van zijn spits onderstrepen. “Ik vind wel dat Jelle zich altijd goed heeft opgesteld en kan hem niets verwijten qua inzet of mentaliteit. Hij heeft zich altijd heel professioneel gedragen, maar het is wel jammer dat we dit thema constant moeten behandelen. Ik reageerde eerder al en nu opnieuw.”