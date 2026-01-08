IJzersterke Courtois helpt Real Madrid aan finale Supercup... alweer tegen Barcelona

IJzersterke Courtois helpt Real Madrid aan finale Supercup... alweer tegen Barcelona

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de Spaanse Supercup-finale door in Saoedi-Arabië Atlético Madrid met 1-2 te verslaan.

De wedstrijd in het King Abdullah Sports City in Jeddah kende een vliegende start dankzij een kanonskogel van Valverde en enkele cruciale reddingen van Thibaut Courtois. Het duurde amper 1 minuut en 15 seconden voordat de wedstrijd ontplofte. Valverde nam een vrije trap van ongeveer 25 meter en joeg de bal snoeihard in de kruising achter Oblak. Een wereldgoal die Real meteen op voorsprong zette.

Atlético probeerde zich te herpakken en kreeg in het slot van de eerste helft enkele grote kansen, maar Courtois stond telkens op de juiste plek. Zijn redding op een kopbal van Sørloth, ex-AA Gent, was daar een opvallend voorbeeld van.

Thibaut Courtois in grote vorm voor Real Madrid

Kort na de pauze verdubbelde Real de voorsprong. Rodrygo nam een dieptepass van Valverde perfect mee en rondde oog in oog met Oblak koelbloedig af: 0-2. Atlético gaf echter niet op en drie minuten later scoorde Sørloth uit een knappe actie van dichtbij, waardoor Courtois kansloos was.

Het slotkwartier werd een zenuwslopend offensief van Atlético. Llorente mikte twee keer net naast, terwijl Tchouaméni met een ultieme ingreep voorkwam dat Alvarez in een leeg doel kon scoren. Real hield stand en overleefde ook de zeven minuten extra tijd.


Zondagavond wacht voor Real Madrid de Supercup-finale tegen aartsrivaal Barcelona. Voor het vierde jaar op rij treffen de twee grootmachten elkaar, met telkens spektakel gegarandeerd: Barça won twee keer, Real één keer. Deel vier belooft opnieuw vuurwerk.

