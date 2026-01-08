Hugo Broos wordt aangepakt na opvallende uitspraken: "Ik wil me verontschuldigen bij de Marokkanen"

Hugo Broos zal niet meteen op vakantie gaan naar Marokko. De Zuid-Afrikaanse bondscoach uitte scherpe kritiek op de sfeer tijdens de Afrika Cup, waarna de Zuid-Afrikaanse minister van Sport hem publiekelijk op de vingers tikte.

Na het open conflict tussen Marc Brys en Kameroen is er nu een tweede Belg die kritiek krijgt op het Afrikaanse continent. Dit keer is het Hugo Broos, bondscoach van Zuid-Afrika, die door zijn minister van Sport op de vingers werd getikt na uitspraken op een persconferentie over de organisatie van de Afrika Cup.

Ter herinnering: Broos had de veiligheid van het toernooi in vraag gesteld en verklaarde dat zijn vrouw "bang was" tijdens de wedstrijd Egypte–Zuid-Afrika, nadat duizenden mensen het stadion waren binnengestormd toen het organisatiecomité besloot gratis tickets uit te delen.

De Zuid-Afrikaanse bondscoach had ook het "gebrek aan sfeer" aangeklaagd op de Afrika Cup, die volgens hem "niet te vergelijken was met de edities in Gabon of Ivoorkust". Die uitspraken leverden hem heel wat kritiek op.

Zuid-Afrikaanse minister van Sport wijst Hugo Broos terecht

Gayton McKenzie, de Zuid-Afrikaanse minister van Sport, kon de uitspraken van zijn bondscoach niet smaken. "Ik was erg geïrriteerd door de coach van de Bafana Bafana, echt ontstemd. Je kan niet naar een land gaan en de bevolking beledigen! Meneer Broos zat de hele tijd in het hotel, hoe kan hij dan de sfeer van de Afrika Cup beoordelen?", vraagt hij zich af in uitspraken die door Sowetan werden geciteerd.



"Wij waren op straat en hebben de sfeer zelf gezien. Ik wil me verontschuldigen bij de Marokkanen voor wat meneer Broos heeft gezegd", besluit McKenzie. "Het was de beste Afrika Cup ooit, dat verzeker ik jullie. Marokko heeft bewezen dat Afrika klaar is om een internationaal evenement te organiseren."