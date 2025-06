Ex-Kanarie ziet wat iedereen ziet: toptransfer op komst na interesse van buitenlandse topclubs?

Twee weken geleden kwam via Sacha Tavolieri al naar buiten dat Joel Chima Fujita nadrukkelijk in de buitenlandse belangstelling. Zo aast onder meer AEK Athene op hem.

🚨🐣 EXCL - After Aboubakary Koita last season, AEK Athens has now set its sights on Joel Chima Fujita! Initial contact has already been made between the player’s camp and the Greek club, which has confirmed its interest… Wait&See. #mercato #STVV #JPL #AEK pic.twitter.com/il9rQbwMy4