Na het ontslag van Milićević: Opnieuw afscheid een afscheid bij KAA Gent

Na het afscheid van Danijel Milićević heeft KAA Gent nog een vertrek aangekondigd. De Buffalo's hebben de samenwerking met assistent-coach Kevin Van Dessel in onderling overleg beëindigd.

Na dramatische playoffs nam KAA Gent eerder al afscheid van Danijel Milićević. De Bosnische-Zwitser nam over van Wouter Vrancken en bracht Gent nog richting de Champions Playoffs. Maar daar sloegen ze met drie op dertig een behoorlijk mal figuur.

Naast Milićević gaat Gent ook niet verder met assistent Kevin Van Dessel. Die was sinds vorige zomer werkzaam bij de Buffalo's. Hij kwam in het kielzog van Wouter Vrancken mee naar Gent, maar de samenwerking met Van Dessel eindigt al na één seizoen. Dat laat Gent weten op hun clubwebsite.

Van Dessel was eerder al assistent van Vrancken bij KV Mechelen en Racing Genk. Daarvoor was hij actief als jeugdtrainer bij Genk, waar Vrancken hem in 2018 wegplukte om aan de slag te gaan bij Mechelen.

Wie er volgend seizoen in de dug-out van Gent zal zitten is nog niet geweten. Na het afscheid van Milićević passeerden al enkele namen de revue, onder meer die van Ivan Leko, maar een concrete piste lijkt voorlopig niet bekend te zijn.

Wie het ook zal worden, de nieuwe coach zal meteen vol aan de bak moeten. Gent staat voor een drukke zomermercato waarbij enkele jongens met plezier naar de uitgang begeleid worden. Van de nieuwe spelerskern meteen een hecht geheel maken lijkt de eerste opdracht van de nieuwe coach te gaan worden.