Vorig seizoen het faillissement bij KVO, nu trekt Belgische doelman definitief naar Eredivisie-topclub

Feyenoord heeft doelman Liam Bossin definitief overgenomen. De voorbije maanden zat hij al bij de Nederlandse traditieclub op huurbasis, nu hebben de Rotterdammers de aankoopoptie in de overeenkomst gelicht.

Het kan soms snel gaan in het voetbal. Vorig seizoen speelde Liam Bossin nog bij KV Oostende in de Challenger Pro League. Met KVO kon hij zich aanvankelijk nog wel redden in de Belgische tweede klasse, maar uiteindelijk ging de kustploeg failliet.

En dus moest Bossin samen met zijn ploegmaten op zoek naar een nieuwe werkgever. Die vond hij bij onze Noorderburen. Tweeklasser FC Dordrecht bood het sluitstuk onderdak. Bossin stond er in de eerste seizoenshelft bijna altijd tussen de palen en droeg zelfs een tijd de aanvoerdersband.

Dat was ook Feyenoord niet ontgaan. De Rotterdammers waren op zoek naar een doublure voor Justin Bijlow. In die zoektocht kwamen ze uit bij het jeugdproduct van Anderlecht, die ook Ierse roots heeft langs moederszijde.

Bossin streek in januari op huurbasis neer in De Kuip, en wordt nu definitief overgenomen. Dat meldt Feyenoord op haar clubkanalen. De 28-jarige doelman heeft een overeenkomst getekend voor de komende twee seizoenen.

Hoewel ze dus erg tevreden lijken over Bossin, wacht hij wel nog steeds op zijn debuut voor Feyenoord. mogelijks maakt Bijlow een transfer deze zomer, wat voor de speelkansen van Bossin goed nieuws zou zijn.