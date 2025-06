Rik Verheye bijzonder hard voor favoriete ploeg Club Brugge: "Betonrot Arena"

Club Brugge heeft er alweer een prima seizoen opzitten in de Champions League. En dus mogen ze terecht trots zijn. Ondertussen sleept het stadiondossier wel al jaren en jaren aan. Een doorn in het oog, ook van de fans.

Club Brugge heeft zeker in Europa opnieuw een geweldig parcours neergezet. En dus is de vraag wat ze de komende jaren zullen vermogen op het hoogste niveau.

Geld voor nieuw stadion?

Ook supporter Rik Verheye was duidelijk bij De Tafel van Gert: “Ze hebben inderdaad zestig miljoen euro verdiend dit seizoen. Een stukje aan Sporting Hasselt geven zou wel mooi zijn”, kon er een grapje af.

Om vervolgens ernstiger te worden: “Ze kunnen datzelfde geld gebruiken voor een nieuw stadion.” Al is de vraag of het ooit gebouwd zal worden, want enkelingen houden de bouw voorlopig nog steeds tegen.

Betonrot Arena

“Ik heb gehoord dat ze net genoeg zijn om te kaarten”, pikte Jan Verheyen in over de mensen die het nieuwe stadion tegenhouden. “Leeft zoiets onder de supporters?”

Ja, dus. Temeer het stadion op dit moment echt verouderd is: “Ik noem het de Betonrot Arena. Je moet blij zijn als er niets op je kop valt bij het passeren in de gangen en als je gaat plassen kan het een etage lager eruit komen. We hebben het nodig, ook naar uitstraling toe", besloot Rik Verheye.