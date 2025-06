"Net een teletijdsmachine": Johan Boskamp vol lof voor Union, maar hij schuwt ook de vergelijking met Club Brugge niet

Union SG heeft het gedaan. Voor het eerst in negentig jaar pakten de Brusselaars nog eens de titel in de Jupiler Pro League. Rest de vraag wat er met het stadion zal gebeuren, want ook op dat gebied zijn er plannen.

Union SG is voor het eerst in negentig jaar nog eens kampioen. Daar is Johan Boskamp heel erg blij mee. Hij vindt het heerlijk dat de Brusselaars nog eens een titel hebben weten te pakken.

Paardentrams in Brussel

"Bij hun vorige titel reden er nog paardentrams door Brussel. Maar sinds ze weer in eerste klasse spelen, zijn ze er al elk jaar dichtbij geweest. Dan is deze titel een mooie bekroning voor hun goeie beleid", laat hij er geen twijfel over bestaan in Het Belang van Limburg.

Rest de vraag: kunnen ze na de titel bovenaan het klassement blijven meedraaien? De voorbije vier jaar lukte dat wel, nu komt er misschien toch een soort decompressie.

Teletijdsmachine

Als Union geen gekke dingen gaat beginnen doen, dan zou het volgens de Nederlandse ex-winnaar van de Gouden Schoen moeten lukken. Het geld buitensmijten door ramen en deuren? Dat is niet opportuun.

En dan is er nog die ene zaak: het nieuwe stadion. “Nou, daar wens ik hen veel succes mee. Bij Club Brugge dromen ze daar al 25 jaar van. Dan ben ik benieuwd of Union dat sneller voor mekaar krijgt. Het zal nodig zijn. Die tribune is net een teletijdsmachine. Ze ziet er nog altijd hetzelfde uit als toen ik er in de jaren zeventig ging kijken.”