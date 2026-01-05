Marc Brys spaart niemand meer: "Wat hier gebeurt, is illegaal"

Marc Brys spaart niemand meer: "Wat hier gebeurt, is illegaal"
Foto: © photonews
Marc Brys beleeft de Afrika Cup vanop afstand. De bondscoach van Kameroen mocht niet meereizen en ziet hoe zijn taken worden overgenomen. In een openhartig interview met Sporza spaart hij niemand en kondigt hij juridische stappen aan.

Marc Brys is op de Afrika Cup niet actief met Kameroen. De bondscoach mocht niet meereizen terwijl David Pagou zijn taken nu overneemt op het grote tornooi. Iets waar Brys niet mee kan lachen uiteraard.

"Neen, ik heb de match tegen Zuid-Afrika niet bekeken", zegt hij bij Sporza. "Ook de vorige matchen niet. Als je onterecht wordt uitgesloten, dan voel je niet meer de drang om die matchen te analyseren. Dat is iets voor de staf die er is."

Een bondscoach aan de zijlijn, tegen zijn wil

Volgens Brys mochten de tickets voor de Afrika Cup niet in zijn handen belanden omwille van Samuel Eto'o. "De manier waarop dit gebeurd is, is illegaal en gaat tegen alle logica in. Dat vind je niet terug in de rest van de voetbalwereld."

Brys is voor alle duidelijkheid nog steeds bondscoach van Kameroen, hij werd niet ontslagen. Brys ziet weinig toekomst, maar of hij nog wil terugkeren in zijn rol? "Dat is een ander verhaal. Ik heb een advocaat aangenomen. Het contract is duidelijk", zegt de Belg.


Brys kan ook zelf opstappen, maar... "Je mag je niet te veel laten leiden door je emoties. Ik ben bezig met een aantal clubs en het is niet aan mij om alles overhoop te gooien."

Populairste artikels

African Cup of Nations

 1/8 Finales
Senegal Senegal 3-1 Soedan Soedan
Mali Mali P1-1 Tunesië Tunesië
Marokko Marokko 1-0 Tanzania Tanzania
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-2 Kameroen Kameroen
Egypte Egypte 17:00 Benin Benin
Nigeria Nigeria 20:00 Mozambique Mozambique
Algerije Algerije 06/01 DR Congo DR Congo
Ivoorkust Ivoorkust 06/01 Burkina Faso Burkina Faso

Nieuwste reacties

