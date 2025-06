JPL-club wil af van coach, maar moet wachten dankzij ... Ruud van Nistelrooy

Bij OH Leuven liep het seizoen een beetje met een sisser af. Gedurende het hele seizoen werd globaal genomen te veel gelijkgespeeld, de ambities werden uiteindelijk niet gehaald. En dus is de vraag: wat naar volgend seizoen toe?

Onder meer de zware nederlaag op bezoek bij Dender, waar met forfaitcijfers werd verloren, hakte er stevig op in bij het bestuur van OH Leuven. En dus moeten ze stilaan gaan uitkijken naar de toekomst.

Coleman op het kapblok?

Coach Chris Coleman had er de voorbije maanden nog een goed gevoel bij, maar hier en daar klinkt het toch ondertussen dat zijn job op het kapblok ligt. En dus is het nog maar de vraag of hij er volgend seizoen nog zal bij zijn.

De coach ligt nog onder contract bij OH Leuven tot juni 2026, maar in Leuven zouden ze van hem afwillen. Alleen is eigenaar Khun Top niet geneigd om in te gaan op de bezwaren van het bestuur uit Leuven, weet Het Nieuwsblad.

Onzekerheid

Een extra struikelblok zou luisteren naar de naam Ruud Van Nistelrooy. De 48-jarige coach heeft bij Leicester een zeer zwaar contract lopen en The Foxes lijken ook van hem af te willen.

Maar zijn ontslagvergoeding zou in de miljoenen lopen, waardoor er geen geld meer over zou zijn om ook Coleman te ontslaan. Op die manier begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen mogelijk met de nodige onzekerheid.