'Anderlecht, Gent of Antwerp? Philippe Clement krijgt bijzonder voorstel'

Sinds zijn vertrek bij Glasgow Rangers, is Philippe Clément (die eerder werd genoemd voor een terugkeer naar België) benaderd door Sparta Praag, op zoek naar een heropleving na een zeer teleurstellend seizoen.

Philippe Clément, drie keer Belgisch kampioen als hoofdcoach (een keer met Genk en twee keer met Club Brugge), is nog steeds beschikbaar sinds zijn vertrek bij Glasgow Rangers in februari.

Anderlecht? Antwerp? Gent?

De 51-jarige coach, die eerder bij AS Monaco was en kort in beeld was om Domenico Tedesco op te volgen als bondscoach bij de Rode Duivels, bracht vorig seizoen bij Rangers bijna een spectaculaire comeback tot stand. Maar dit jaar slaagde hij er niet in die dynamiek te herhalen.

Nog steeds zeer gewaardeerd op de coachmarkt, heeft Philippe Clément gesprekken gevoerd met Antwerp en Anderlecht, voordat de Brusselse club uiteindelijk besloot om Besnik Hasi te verlengen.

Philippe Clément richting... Tsjechië?

Hoewel de Great Old zijn coach voor het volgende seizoen nog niet heeft aangeduid (net zoals Gent) en hem nog kan proberen te verleiden, heeft Philippe Clément deze week een nogal onverwacht voorstel ontvangen.

Volgens Het Nieuwsblad zou Sparta Praag de Belgische coach benaderd hebben om het team te leiden. De Tsjechische club, die teleurstellend als vierde eindigde op 27 punten achter Slavia, zal volgend jaar in de Conference League spelen en probeert Clément te overtuigen om hen te helpen terug te keren naar de top.