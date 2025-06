De Serie A lonkt: "Van Bommel in beeld om Inzaghi op te volgen"

Nadat hij eerder al werd genoemd bij RSC Anderlecht en Ajax, zou Mark Van Bommel een nieuwe uitdaging kunnen aangaan. Hij kan volgens verschillende bronnen volgend seizoen in de Serie A gaan coachen.

Doordat hij in 2023 de dubbel pakte met Antwerp, zal Mark Van Bommel voor altijd in het hart zitten van al wie het stamnummer één een warm hart toedraagt. Vorig seizoen hield hij zijn avontuur bij Antwerp voor bekeken.

Sindsdien is Van Bommel nog geen nieuwe uitdaging aangegaan. Hij werd regelmatig in verband gebracht met Anderlecht en meer recent ook even met Ajax. Anderlecht gaat uiteindelijk door met Besnik Hasi, Ajax kiest voor John Heitinga als nieuwe coach. Voor Van Bommel zou de Serie A dan weer lonken.

Fichajes beweert namelijk dat Van Bommel een van de twee pistes is om de nieuwe coach van Pisa te worden, in de Serie A. De andere naam is een echte legende in Italië, aangezien het zou gaan om Andrea Pirlo. De voormalige ster van AC Milan en Juventus zit zonder baan sinds zijn vertrek bij Sampdoria in augustus vorig jaar.

Van Bommel is natuurlijk ook geen onbekende in de Serie A. Hij droeg van 2011 tot 2012 het shirt van AC Milan 50 keer. Hij won het kampioenschap in 2011 en werd vice-kampioen in het seizoen daarna.

Pisa promoveerde afgelopen seizoen naar de Italiaanse hoogste klasse. Toch is het hoogst onzeker of coach Filippo Inzaghi aanblijft. Hij zou nadrukkelijk in de belangstelling staan van Palermo.