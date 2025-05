Ardon Jashari haalt de loftrompet boven: "Geweldige kwaliteiten en mooi mens"

Ardon Jashari werd gekroond tot Profvoetballer van het Jaar. Daarmee kreeg hij een troostprijs, want de ontgoocheling van het niet behalen van de titel zit er nog steeds in bij de Zwitser. De middenvelder reageerde ook op een paar pertinente vragen.

Aan het begin van het seizoen leek het voor de Zwitser nog moeilijk te gaan worden om zich in de basis te knokken van een prima Club Brugge. Dat besefte hij toen zelf ook. Maar de rest is geschiedenis, want ondertussen is hij incontournable geworden.

Vanaken als voorbeeld

Het leverde hem de prijs op voor Profvoetballer van het Jaar. Een hele mooie eer, zeker als je in je team spelers als Hans Vanaken hebt rondlopen.

“Het is gek om de beste middenvelder genoemd te worden als je samen speelt met hem”, wil de middenvelder er ook geen doekjes om winden.

Enorme kwaliteiten

“Voor mij is hij in zekere zin een voorbeeld”, aldus Jashari in gesprek met Extra Time. “Het is een heel, heel goede speler en ook een heel mooi mens. Zijn kwaliteiten als voetballer zijn enorm, dus natuurlijk is hij een voorbeeld.”

De Zwitser werd ondertussen al 2,5 jaar niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in (moeten) kunnen komen. “Ik denk dat de bondscoach wél graag naar de Champions League kijkt.”