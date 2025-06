Hem zullen ze niet meer terugzien: Dribbelkont neemt afscheid van Anderlecht

Er zal heel wat transferactiviteit zijn bij Anderlecht de komende weken en maanden. Aan inkomende zijde lijkt het vooruitgang te boeken in enkele dossiers. Langs de andere kant nemen ze afscheid van enkele (huur)spelers.

Eén van de spelers die volgend seizoen niet meer in het Lotto Park te zien zal zijn, is Samuel Edozie. De Britse flankaanvaller heeft met een Instagrampost afscheid genomen van de Brusselaars.

Edozie streek vorige zomer aan het eind van de transferperiode neer bij Anderlecht. Hij kwam op huurbasis over van het Engelse Southampton. Bij de Premier League-club had hij niet meteen zicht op speelkansen, bij Anderlecht des te meer.

Hoewel hij behoorlijk blessuregevoelig bleek, lukte het Edozie om de Anderlecht-supporters te overtuigen van zijn kwaliteiten. Met rushes op de flanken en fraaie dribbels toonde hij dat een fitte Edozie absoluut zijn plaats had in het sterkste elftal van Paars-Wit.

Het grootste werkpunt bleef zijn rendement. Met vier doelpunten en zes assists in 35 wedstrijden waren de statistieken van Edozie niet per se slecht, maar voor een topclub mag het toch net dat tikkeltje meer zijn.

Edozie keert nu terug naar Southampton, dat afgelopen seizoen troosteloos laatste eindigde in de Premier League. Zo keert het na amper één seizoen alweer terug naar de tweede klasse. Of Edozie in de Championship zal spelen volgend seizoen of ergens anders heen trekt, is nog niet duidelijk.