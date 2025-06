PSV-fans houden hun hart vast: 'Vertrek van Noa Lang weer een stap dichter'

Noa Lang blijft een gewild talent op de transfermarkt. Nu blijkt dat Napoli zijn naam nog steeds op de radar heeft staan.

De Italiaanse club toonde eerder al concrete interesse in de aanvaller van PSV, en ondanks geruchten dat ze hun pijlen op andere spelers zouden richten, blijft Lang een serieuze optie.

De 25-jarige vleugelaanvaller heeft een sterk seizoen achter de rug bij PSV, waarin hij een cruciale rol speelde in de titelrace en de Champions League-campagne. Zijn prestaties tegen topclubs zoals Juventus en Feyenoord hebben zijn marktwaarde alleen maar doen stijgen.

apoli ziet in hem een speler die hun aanvalslinie kan versterken. In januari bracht Napoli al een bod uit van ongeveer dertig miljoen euro, maar PSV hield de deur dicht, gezien Langs belang voor het team.

Nu de zomer nadert, lijkt een transfer echter realistischer, vooral omdat Lang zelf openstaat voor een overstap naar een grote buitenlandse competitie. PSV zou naar verluidt minstens twintig miljoen euro willen overhouden aan een eventuele verkoop.

Naast Napoli zijn er ook andere Europese topclubs die Lang in de gaten houden, wat de komende transferperiode bijzonder interessant maakt. Zijn zaakwaarnemer Ali Dursun zal ongetwijfeld druk bezig zijn met gesprekken en onderhandelingen om de beste optie voor zijn cliënt te vinden.

Met het EK en de voorbereiding op het nieuwe seizoen in zicht, zal Langs toekomst snel duidelijker worden. Blijft hij bij PSV om nog een jaar te schitteren in de Eredivisie en Champions League, of kiest hij voor een avontuur in de Serie A? De komende weken zullen uitsluitsel geven.