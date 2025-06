"Neem je verantwoordelijkheid na zo'n fiasco": 3000 kwissers in Planet Group Arena, maar ook veel kritiek

Dit weekend probeerde men in de Planet Group Arena een record te breken. Dat is ook deels gelukt, al waren er ook wel heel wat klachten die binnenkwamen achteraf.

De grootste voetbalquiz ter wereld worden. Dat was het plan vooraf en met meer dan 3000 deelnemers in de Planet Group Arena lukte dat uiteindelijk ook voor de organisatoren.

De grootste quiz in het algemeen worden? Dat zat er (net) niet in, want daarvoor hadden er bijna 5000 deelnemers moeten zijn. Maar toch: het werd een pittige en zonnige namiddag in de Planet Group Arena met héél veel volk.

De hoofdprijs was er ook eentje om duimen en vingers vanaf te likken: vijf dagen New York mét tickets voor de finale van de FIFA Club World Cup. Bij de organisatoren - waaronder Het Nieuwsblad - sprak men van een groot succes.

Bart Cannaerts leidde de zaak mee in goede banen. Hoewel: er was ook heel wat kritiek op de zaak. Heel wat teams zagen hun inspanningen namelijk niet renderen, omdat hun antwoorden simpelweg niet werden geregistreerd.

Fiasco volgens sommige fans

"Amai wat een flop was deze namiddag. De hele quiz meegedaan en het best goed gedaan, kijken we benieuwd naar onze score: ‘0 punten’. En van zoveel teams gehoord dat er ofwel 0 punten geregistreerd waren, ofwel een geheel verkeerde score", klonk het onder meer op de sociale media.

En dus kregen we naast een aantal positieve reacties ook de nodige pijnlijke kritiek te lezen. Een kwis organiseren voor 1000 teams van drie personen is natuurlijk verre van een sinecure - volgend jaar dan maar?