Voormalige Standard-coach kondigt voetbalpensioen aan

Ron Jans heeft zijn beslissing officieel bevestigd: hij stopt na dit seizoen met zijn carrière als trainer. Hij zal zijn contract bij FC Utrecht niet verlengen.

Zijn passage bij Standard liet sportief misschien geen onuitwisbare indruk na, maar zijn open en warme persoonlijkheid zorgde wel voor een bijzonder goede herinnering bij de supporters: Ron Jans (67) gaat na het seizoen 2025-2026 met pensioen.

Enkele dagen geleden had hij die mogelijkheid al aangehaald in een interview, en nu heeft hij zijn beslissing officieel bevestigd via de website van FC Utrecht, de club die hij sinds 2023 traint. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat het gevoel om te stoppen de laatste jaren is gegroeid", verklaart de Nederlandse coach.

Ron Jans neemt "een bijzonder moeilijke beslissing"

"Ik heb een fantastisch beroep en ik heb het enorm naar mijn zin bij FC Utrecht. Maar je merkt tegelijkertijd: je bent niet de baas over tijd. En de laatste jaren kwam er een groeiende behoefte aan tijd. Tijd voor mijn familie, mijn vrienden, mijn hobby’s en misschien ook wel mezelf."

"Het was een heel moeilijke beslissing (...) Tegelijkertijd weet je dat er een moment komt waarop je moet zeggen: nu is het genoeg geweest. En dat moment is deze zomer", besluit de voormalige Standard-coach, die tussen 2012 en 2013 actief was op Sclessin.



Na zijn periode bij Standard keerde Jans terug naar Nederland, waar hij werkte bij Zwolle en Groningen (als sportief directeur), gevolgd door een kort avontuur bij FC Cincinnati in de MLS. Na drie jaar bij FC Twente trok hij in 2023 naar FC Utrecht, waarmee hij vorig seizoen nog een knappe vierde plaats in de Eredivisie behaalde.