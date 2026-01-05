Wat doet Racing Genk? Patrik Hrosovsky heeft zijn beslissing genomen

Een emotioneel afscheid lijkt in de maak bij Racing Genk. Patrik Hrosovsky wil deze winter al terugkeren naar zijn ex-club Viktoria Plzen. De middenvelder zette zelf de eerste stap, Genk staat voor een lastige beslissing.

De kans is enorm groot dat Racing Genk deze winter afscheid neemt van Patrik Hrososvsky. De Slovaakse middenvelder wil graag terugkeren naar Viktoria Plzen, dat hem nu opnieuw een kans aanbiedt.

Eerder raakte bekend dat zijn ex-club hem graag terug wil. Het Laatste Nieuws schrijft nu dat Hrosovsky op maandag heeft gevraagd om deze winter te mogen terugkeren.

Hrosovsky wil sneller weg dan gepland

De 33-jarige publiekslieveling van Genk zit na dit seizoen zonder contract. Hij zou daardoor al een akkoord hebben gevonden over een transfer voor komende zomer.

Maar nu wil hij dat het sneller gaat. De wens van de speler is overduidelijk en Viktoria Plzen zou nog een bedrag willen betalen voor zijn transfer. Genk denkt na over zijn volgende stap.

Als de club nog wacht tot de zomer zit het waarschijnlijk met een ontevreden speler en verdienen de Limburgers er niets meer aan. Bij een vertrek zullen Bangoura en Sattlberger meer kansen krijgen.