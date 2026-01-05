Kompany zal dit niet laten passeren: Bayern-sensatie Lennart Karl zegt iets wat hij beter niet had gezegd

Lennart Karl is een toekomstige topper en heeft alles in huis om de supporters van Bayern München te bekoren. Maar het clubproduct heeft op vlak van communicatie nog wat bij te leren...

Zijn debuut was zó indrukwekkend en zijn status als nieuwe ster kwam zo plots, dat je bijna zou vergeten dat Lennart Karl nog maar 17 jaar is. De offensieve middenvelder van Bayern München is duidelijk nog niet helemaal gewend aan de schijnwerpers, en dat bleek uit uitspraken die hij deed tijdens een ontmoeting met Bayern-supporters.

"Het is een droom om voor Bayern München te spelen, het is een heel grote club. Maar ooit wil ik écht voor Real Madrid spelen. Dat is mijn droomclub", gaf Karl toe in uitspraken die werden opgepikt door Sky Germany. "Ik hoop dat dit onder ons blijft!"

Lennart Karl begaat een misstap

Dat bleek uiteraard wishful thinking: een vragenronde met de nieuwe publiekslieveling van de grootste club van Duitsland kon onmogelijk onopgemerkt voorbijgaan.

Op sociale media reageerden heel wat supporters boos op zijn woorden, al wezen anderen dan weer op de onschuld en naïviteit van zulke uitspraken. Want welke jonge speler droomt er nu niet van om ooit het shirt van Real Madrid te dragen?



Eén ding is zeker: Vincent Kompany, voor wie communicatie een belangrijk aspect is, zal Lennart Karl ongetwijfeld op zachte wijze terechtwijzen. Op zijn 17e is hij dé sensatie van het seizoen, met 6 doelpunten in 17 wedstrijden in Bundesliga en Champions League samen.