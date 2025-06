Hartverwarmend: speler Lierse (met verleden bij Mechelen en RWDM) fietst 1000 kilometer voor zoontje

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Glenn Claes heeft een aflopend contract bij Lierse. Lokeren-Temse trok ondertussen al aan zijn mouw en dus is het nog maar de vraag waar hij volgend seizoen zal spelen. In het tussenseizoen maakte hij alvast heel wat indruk.

Waar Glenn Claes volgend seizoen zal spelen? Dat is dus nog niet duidelijk. Maar dat hij de afgelopen dagen mooie dingen heeft laten zien? Dat is wél een zekerheid.

Moeilijke momenten

De voorbije vier dagen reed hij helemaal in zijn eentje niet minder dan 1000 kilometer met de fiets. Dat deed hij voor zijn zesjarig zoontje Lewis. De actie kaderde in de 1000 kilometer voor Kom op tegen Kanker.

Lewis - het zoontje van Glenn Claes - werd een paar jaar geleden zelf getroffen door leverkanker, maar is ondertussen aan de betere hand. “Het was zwaar, maar intussen gaat het beter met hem”, aldus Claes zelf in gesprek met Gazet van Antwerpen.

Alles kwam goed

“Mijn vriendin koos ervoor om een stukje van haar lever af te staan. Dat was een heel moeilijke beslissing. Ik wilde het liefst zelf een stuk afstaan, maar als gezin beslisten we dat het beter was als ik kon blijven voetballen."

"Het was een beangstigende periode. Ik dreigde mijn kind én vriendin te verliezen, want de ingreep was niet zonder risico. Maar uiteindelijk kwam het goed.”