Een tegenstander die Rudi Garcia goed kent: "We hopen dat dit ons zal helpen tegen de Belgen"

Komende vrijdag spelen de Rode Duivels in en tegen Noord-Macedonië in de WK-kwalificaties. Er zijn maar weinig ronkende namen bij de Macedoniërs, al is er één speler die Rudi Garcia goed zal kennen.

De selectie van Macedonisch bondscoach Blagoja Milevski ligt niet meteen voor het grijpen. Enkel op de Macedonische nieuwswebsites of op de site van de nationale federatie vinden we deze terug. Het zegt eigenlijk al veel over hoe groot (of hoe klein) Noord-Macedonië is als voetballand.

Weinig bekende namen, met uitzondering - voor het Belgische publiek - van Aleksandar Trajkovski (32 jaar), die tussen 2011 en 2015 vier jaar in ons land speelde bij Zulte Waregem en KV Mechelen. Sinds vandaag zit hij zonder club, nadat hij de voorbije twee seizoenen voor Hajduk Split speelde.

Terwijl we de Noord-Macedonische kern deze week meer in detail zullen analyseren in de aanloop naar de wedstrijd, blijft een van de sterren van het team ongetwijfeld Eljif Elmas (25 jaar). De middenvelder is eigendom van Leipzig, maar werd de voorbije maanden verhuurd aan het Italiaanse Torino. Voor de start van zijn Duits avontuur speelde Elmas vijf jaar bij Napoli.

In Napels werd Elmas een korte periode getraind door niemand minder dan Rudi Garcia. Hoewel het niet lang duurde, zal dit Elmas en zijn ploegmaten misschien wel van pas komen vrijdagavond. "België behoort tot de top vijf van Europese landen," verklaarde Milevski tijdens een persconferentie volgens Slobodenpecat, een krant uit Noord-Macedonië. "Hun individuele en collectieve kwaliteit is van het hoogste niveau, maar ons doel is om maximale weerstand te bieden."

Het feit dat Garcia nog niet lang bondscoach van de Belgen is, verandert niets in de ogen van de Noord-Macedonische coach. "We hebben de wedstrijd tegen Oekraïne uitvoerig bestudeerd. Alle informatie die we hebben, inclusief het feit dat Eljif Elmas Garcia kende in Napels, kan ons helpen om de tegenstander beter te analyseren."