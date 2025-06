Rudi Garcia spreekt klare taal over de toekomst van Kevin De Bruyne

Rudi Garcia en Vincent Mannaert hebben gesproken over de toekomst van Kevin De Bruyne. Allebei hebben ze volledig vertrouwen in de Rode Duivel voor de keuze van zijn volgende ploeg.

Rudi Garcia was zondag aanwezig in Drongen voor de finale van de KDB Cup. De bondscoach was vergezeld door Vincent Mannaert en ook Rode Duivel Loïs Openda.

De afwezigheid van Kevin De Bruyne zelf op zijn evenement werd natuurlijk opgemerkt. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard door de onzekerheden die er zijn over zijn toekomst. Ondanks geruchten over Napoli, lijkt er nog niets definitiefs te zijn besloten.

"We weten nog niet waar Kevin volgend seizoen zal spelen, maar we zijn ervan overtuigd dat hij de juiste beslissing zal nemen," benadrukt de Belgische coach bij Sudinfo.

Vincent Mannaert weet ook nog niet waar de Belgische speler heen zal gaan: "We hebben nog geen antwoord ontvangen. We zullen hem vanavond of morgenochtend contacteren om te weten of hij zich morgen of later bij ons zal aansluiten."

"Elke keuze die hij maakt, zal de juiste zijn. Hij heeft genoeg ervaring, zowel op het familiale als sportieve vlak, om de juiste keuze te maken," vervolgt hij voordat hij het belang ervan voor het nationale team bespreekt. "Tijdens de laatste interlands kon iedereen zien hoe hongerig hij nog steeds was."

Rudi Garcia deelt uiteraard dezelfde mening: "Zijn motivatie om een mooie kwalificatie te behalen is erg belangrijk voor ons. Hij had behoefte om weer te glimlachen na een moeilijke periode bij Manchester City, maar de afgelopen maanden heeft hij opnieuw laten zien wat voor soort speler hij is."