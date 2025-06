Vanhaezebrouck heeft supertip qua JPL-transfer voor Belgische clubs: "Hij blijft gaan"

In de Jupiler Pro League zou het wel eens een heel erg leuke en interessante zomermercato kunnen gaan worden. Bij diverse clubs mogen zowel inkomende als uitgaande transfers verwacht worden. Ook bij Dender kan er misschien wel wat roeren.

Bij FCV Dender EH was het Fabio Ferraro die dit seizoen een goede indruk naliet. De 22-jarige linkerflankspeler is eens te meer aan de oppervlakte gekomen en was zowel aanvallend als verdedigend van groot belang.

Ferraro maakt indruk bij Dender

De jonge Belg werkte dit seizoen ook aan zijn statistieken in de Jupiler Pro League en was goed voor een doelpunt en vijf assists over 38 wedstrijden in de Belgische eerste klasse. En dus zou een transfer deze zomer zeker moeten kunnen.

“Als een grotere club komt, staan mijn manager en ik open voor een gesprek", aldus Ferraro eerder al in Het Nieuwsblad. “Ik droom ervan om in de Serie A te spelen bij AC Milan. Maar dan ben ik echt wel aan het dromen."

Interessante speler

Toch zou een zomertransfer niet meteen mogen worden uitgesloten. Ook Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk en zette hem in zijn team van het seizoen.

Ferraro deed het fantastisch goed bij Dender, waar hij soms ook al eens in het middenveld terechtkwam. Tekende voor één goal, vijf assists, is supersnel en blijft gaan", aldus Hein Vanhaezebrouck. Een interessante speler voor onze ‘subtopclubs’ als het van de ex-coach van Anderlecht, Kortrijk, Genk en Gent afhangt.