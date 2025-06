Welke tegenstanders zal Anderlecht in de voorrondes van de Europa League treffen? De opties zijn bekend

Op 18 juni aanstaande zal RSC Anderlecht zijn tegenstander kennen voor de tweede kwalificatieronde van de Europa League. Maar welke clubs kunnen de paars-witten tegenkomen op hun pad op zoek naar de League Phase?

Anderlecht verzekerd van geplaatste status

RSC Anderlecht zal in actie komen in de tweede kwalificatieronde van de Europa League. Er staat dus een lange weg te wachten om de groepsfase te bereiken - drie rondes met het barrageduel - maar de potentiële tegenstanders in de eerste ronde moeten haalbaar zijn voor paars-wit.

Anderlecht is verzekerd van een geplaatste status en zal de grote namen in de eerste ronde vermijden, zoals Shakhtar Donetsk, Legia Warsaw, Partizan Belgrado en Sheriff Tiraspol. Braga en Midtjylland, die in de tweede ronde instromen, worden ook ontweken.

Potentiële tegenstanders in de tweede ronde

De clubs die in de eerste ronde beginnen en Anderlecht kunnen tegenkomen zijn Cluj, Hapoel Beer Sheva, Celje (Slovenië), Spartak Trnava (Slowakije), AEK Larnaca, Häcken (Zweden), Paks (Hongarije), Levski Sofia, Sabah (Azerbeidzjan), Ilves (Finland), Aktobe (Kazachstan) en Pristina (Kosovo).

Daaraan zullen de niet-geplaatste teams die in de tweede ronde beginnen zich toevoegen: we kennen al FC Utrecht, Banik Ostrava (Tsjechië) en Hibernian (Schotland). Daar zal de vierde in de Turkse competitie bijkomen, en dat zou momenteel de zwaarste loting zijn aangezien het om Besiktas gaat. Samsunspor kan ook vierde eindigen en zou geen gemakkelijke tegenstander zijn.

En daarna?

Bij kwalificatie heeft Anderlecht al een idee tegen welke teams ze kunnen spelen in de volgende ronde, naast de teams die gekwalificeerd zijn voor de tweede ronde. Anderlecht blijft reekshoofd en dus zullen ze opnieuw Braga en Midtjylland vermijden, evenals PAOK dat direct geplaatst is voor de derde ronde.

Anderlecht zou mogelijk tegen Wolfsberg (Oostenrijk) of Fredrikstad (Noorwegen) kunnen spelen, evenals teams die uitgeschakeld zijn in de Champions League kwalificaties, waaronder Panathinaikos, Servette Genève, Brann (Noorwegen), maar ook Red Bull Salzburg, Glasgow Rangers of... Viktoria Plzen, wat enkele slechte herinneringen kan oproepen. Kortom: het niveau zal stijgen.

Een nederlaag op dit punt zou Anderlecht terugsturen naar de play-offs van de Conference League, waar teams zoals Fiorentina, Mainz, Rayo Vallecano of Nottingham Forest mogelijke tegenstanders zouden zijn. Een overwinning in de derde ronde van de EL verzekert hen tenminste van een plek in de groepsfase van de Conference League.

De play-offs zijn moeilijk te voorspellen

Tot slot, als Anderlecht de obstakels van de tweede en derde kwalificatieronde van de Europa League overwint, wie zou er dan tussen de Brusselaars en de groepsfase kunnen staan? Het is nog wat te vroeg om dat te bepalen. Naast de winnaars van de voorgaande rondes, zullen 6 teams "afdalen" vanuit de Champions League-kwalificaties.