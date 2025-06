📷 Van een verrassing gesproken: 'Thibaut Courtois past voor Rode Duivels'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thibaut Courtois zal niet deelnemen aan de komende interlandbreak met de Rode Duivels. Hij kampt met een lichte blessure.

Geen Thibaut Courtois bij de Rode Duivels. De doelman van Real Madrid kampt met een ontsteking in zijn onderrug, een blessure die hem verhindert om deel te nemen aan de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Macedonië en Wales.

De blessure, sacro-iliitis, is een ontsteking van de gewrichten tussen de onderrug en het bekken. Hoewel de ernst van de blessure nog niet volledig duidelijk is, heeft Real Madrid bevestigd dat Courtois voorlopig niet inzetbaar is.

Dat betekent dat bondscoach Rudi Garcia op zoek moet naar een alternatieve oplossing onder de lat. Vermoedelijk zal Matz Sels de eerste keuze worden, terwijl ook Senne Lammens en Maarten Vandevoordt in de selectie zitten.

Courtois heeft een drukke zomer voor de boeg. Naast de interlands met België stond ook het WK voor clubs op zijn agenda, waar Real Madrid het zou opnemen tegen teams als Al-Hilal, Pachuca en RB Salzburg. Nu zijn blessure roet in het eten gooit, is het onzeker of hij op tijd hersteld zal zijn voor dat toernooi.

De afwezigheid van Courtois is een flinke aderlating voor de Rode Duivels. Zijn ervaring en klasse onder de lat zijn van onschatbare waarde, vooral in cruciale kwalificatiewedstrijden. België zal moeten vertrouwen op zijn vervangers om de defensieve stabiliteit te behouden en de nodige punten binnen te halen.

De komende dagen zullen meer duidelijkheid brengen over Courtois' herstelproces en of hij op tijd fit zal zijn voor de rest van het seizoen. Voor nu moeten de Rode Duivels het zonder hun sterdoelman doen en hopen op een spoedig herstel.