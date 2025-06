'Geen stap hogerop: KV Mechelen laat coach met verleden bij Beerschot en OH Leuven gaan'

Pieterjan Monteyne heeft een mooie carrière gekend als speler en trok daarna het trainersvak in. In die hoedanigheid was hij afgelopen seizoen actief bij de beloften van KV Mechelen. Aan die verbintenis komt nu echter een einde.

De 42-jarige Pieterjan Monteyne was als voetballer een graag geziene speler bij de diverse ploegen. Hij speelde bij onder meer Beerschot, Roeselare, OH Leuven en Bergen en werd daarna vrij snel coach. T1 van beloften bij Mechelen De nog steeds jonge coach deed ervaring op bij Deinze en Beveren als assistent, alvorens in juli 2023 zijn eerste opdracht als hoofdcoach te krijgen als T1 bij Jong KV Mechelen. Na twee seizoenen komt er nu een einde aan de verbintenis. Monteyne werd in 2023 trainer van de Mechelse beloften toen Jelle Coen vertrok naar Jong Genk. Geen stap hogerop voor Monteyne binnen Mechelen Ook Marvin Ogunjimi vertrekt als spitsentrainer bij de ploeg. Daardoor is de spoeling vrij dun geworden bij de Mechelaars qua staffleden. Monteyne zelf wil een stap hogerop maken. Binnen Mechelen zijn er geen opties binnen de A-kern, weet Gazet van Antwerpen te melden - ondanks de zoektocht naar een nieuwe T1. En dus zit er niet echt anders op dan hem te laten gaan. Monteyne kan nu op zoek naar een nieuwe werkgever.