"Ulderink heeft ondanks enige progressie boter op het hoofd, maar nu kijkt heel Antwerp weer naar Paul Gheysens"

De samenwerking met Andries Ulderink eindigt zo goed als zeker. Antwerp zal in principe met een andere trainer verder gaan, maar de belangrijkste man is voorlopig nog altijd Paul Gheysens.

Antwerp haalt geen Europees voetbal en daar dient toch iemand de verantwoordelijkheid voor te dragen. "Ik heb gefaald in mijn opdracht", reageerde Andries Ulderink achteraf. Een pluim voor hem omdat hij die verantwoordelijkheid op zich neemt. Hij benoemt zo ook de waarheid. Of Antwerp in maart De Roeck moest ontslaan, is een discussie die nog nazindert. De meningen zullen hierover uiteen blijven lopen.

Het is niet zo dat Andries Ulderink geen enkele verdienste heeft. Aan het begin van de Champions' Play-off leek het er sterk op dat het voor Antwerp gelijkaardige play-offs zouden worden zoals vorig seizoen. Dat is niet helemaal zo uitgedraaid. Antwerp toonde wel degelijk veerkracht en pakte 4 op 6 tegen Genk, toch één van die drie titelkandidaten.

Bedenkelijke wissels tegen Charleroi

Uiteindelijk kwam het voor Europees voetbal aan op die match tegen Charleroi. In deze partij waren de wissels van Ulderink op zijn zachtst gezegd bedenkelijk. Chery was niet goed, maar een flits van hem had in het laatste half uur best nog gekund. Met Alderweireld erbij klopte het plots defensief minder goed. Over zijn rol bij de 0-1 werd niet al te veel gezegd.

Hij werd dan maar voorin geposteerd, ook na de 1-1. Wellicht het enige waar hij nog fit genoeg voor was. Hij had een beter afscheid verdiend. De blik moet nu weer naar de toekomst gericht worden. "Iedereen weet wat er in de club gaat gebeuren", zei Vincent Janssen over een eventuele transfer. Zonder het te expliciet luidop te zeggen verwijst hij naar een mogelijke verkoop van de club.

Bal opnieuw in het kamp van Paul Gheysens

Die piste zweeft nu al een hele tijd als een belangrijke (maar is het een donkere of een blauwe?) wolk boven de Bosuil. De verhalen over de financiële situatie van de eigenaars bereiken ook de spelers en dat heeft wel degelijk invloed. Sinds de titel in 2023 wil Antwerp meer zelfbedruipend worden en minder afhangen van Paul Gheysens. De grote vraag is of dat weldra gebeurt op een drastische manier.