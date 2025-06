Imke Courtois spreekt over haar favoriete voetbalmoment van de voorbije jaren: ook de fans zijn het niet vergeten

Ook dit voetbalseizoen leverde opnieuw heel wat boeiende en interessante zaken op. Het was ook de voorbije jaren niet anders. En dus werd het ook eens tijd voor een terugblik met de nodige eigenzinnigheid.

Imke Courtois is ondertussen alweer zes jaar aan de slag in de columns van Frank Buysse voor De Zondag. En daarin zag ze het voetbal uiteraard flink evolueren - al blijven sommige dingen op een of andere manier altijd wel een beetje hetzelfde.

Mooie momenten

Daarbij denken we onder meer aan de problemen bij RSC Anderlecht, die de voorbije zes jaar in verschillende gedaanten steeds terugkwamen.

Maar er waren natuurlijk ook mooie momenten. Zo vond Imke Courtois het afscheid onlangs van Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Sven Kums pakkend. Iets dat haar kon beroeren.

Kampioenengoal van Toby Alderweireld

Ook voor haar favoriete moment van de zes voorbije seizoenen komt ze uit bij een van die drie oudgedienden. "Het doelpunt van Toby Alderweireld voor Royal Antwerp in 2023 is voor mij het mooiste moment."

"In die ontknoping zat alles wat het voetbal kan bieden", aldus Courtois over de zaak. Een moment dat ook bij de supporters van Royal Antwerp FC nog lang niet vergeten is en misschien wel nooit meer vergeten zal worden ...