'Nieuwe uitdaging voor David Hubert in Jupiler Pro League op komst?'

Het seizoen 2024-2025 was een turbulente periode voor David Hubert bij RSC Anderlecht. Hij werd vlak voor de Champions' Play-off ontslagen bij paarswit.

De voormalige middenvelder, die zijn spelerscarrière in 2023 beëindigde, kreeg in september 2024 onverwacht de kans om als interim-hoofdtrainer aan de slag te gaan bij paars-wit. Hij verving Brian Riemer, die na een teleurstellende start van het seizoen werd ontslagen.

Aanvankelijk leek Hubert een frisse wind door de ploeg te laten waaien, met enkele opvallende resultaten in Europa en een hernieuwde dynamiek in de competitie. Toch sloeg de wisselvalligheid toe.

Blessures en een gebrek aan stabiliteit zorgden ervoor dat Anderlecht moeite had om een constante lijn in de prestaties te vinden. De ploeg verloor cruciale wedstrijden en kon zich niet meten met de topclubs in België.

Ondanks het bereiken van de bekerfinale tegen Club Brugge, was de algemene teneur bij de supporters en het bestuur dat er een nieuwe impuls nodig was. Uiteindelijk werd Hubert in maart 2025 vervangen door Besnik Hasi, die de opdracht kreeg om Anderlecht door de play-offs te loodsen.

Na zijn vertrek bij Anderlecht rijzen er speculaties over zijn toekomst. Volgens Het Nieuwsblad zou Hubert een kandidaat kunnen zijn om de nieuwe trainer van OH Leuven te worden. De club is op zoek naar een coach die stabiliteit kan brengen en een duidelijke visie kan implementeren.

Of Hubert daadwerkelijk de overstap naar OH Leuven zal maken, blijft voorlopig onzeker. Ook Karel Geraerts en Vincent Euvrard worden genoemd. Wat wel vaststaat, is dat hij een bewogen seizoen achter de rug heeft en dat zijn naam steeds vaker genoemd wordt in de Belgische voetbalwereld om ergens over te nemen.