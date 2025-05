'Tolu Arokodare vertrekt bij Genk: nieuwe topclub dringt aan'

KRC Genk leek een paar maanden geleden nog op weg naar de titel in de Jupiler Pro League, maar in de Champions' Play-offs liep het volledig verkeerd. Door de derde plaats zou er wel eens een exodus kunnen plaatsvinden in Limburg.

Een titel en mogelijke campagne in de Champions League had mogelijk nog een aantal sterkhouders kunnen doen blijven in de CEGEKA-Arena, maar door de derde plaats mag er een mogelijke exodus verwacht worden.

Tolu vertrekt bij Genk

El Ouahdi, Penders, Oyen, ... Er zijn wel wat spelers waarvan de toekomst niet meteen duidelijk is. Eén speler vertrekt bijna zeker: Tolu Arokodare. Dimitri de Condé gaf enkele maanden geleden al aan dat hij zal vertrekken deze zomer.

En dus is het de vraag: wie hapt toe voor de hele sterke spits? Volgens Portugese bronnen is er met Benfica alvast een nieuwe gegadigde opgestaan, nadat er eerder al veel interesse was uit Engeland.

Benfica als nieuwe gegadigde

De club uit Lissabon zou concreet willen worden voor de aanvaller en de nodige miljoenen op tafel willen gaan leggen, al is het nog maar de vraag of Tolu Arokodare zelf Portugal in zijn hoofd heeft als nieuwe bestemming.

Het is publiek geheim dat de Premier League of LaLiga de droombestemmingen zijn van de meeste topspelers in onze competitie. Benfica is natuurlijk ook wel spelen in de Champions League ...