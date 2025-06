Kink in de kabel tussen De Bruyne en Napoli? Vader KDB strooit met mist over de toekomst van zijn zoon

Terwijl volgens de Italiaanse pers Kevin De Bruyne quasi zeker bij Napoli zal tekenen, houdt zijn vader Herwig de boot toch nog even af. Dat deed hij in een interview met Sporza tijdens de KDB Cup.

Dit weekend vindt de KDB Cup plaats, een U15-toernooi georganiseerd door Kevin De Bruyne en zijn entourage. Heel wat jonge talenten van over heel Europa komen er naartoe. En ook enkele nieuwsgierige journalisten tekenden present. Aan vader Herwig De Bruyne werd de vraag gesteld hoe het nu zit met de transfer van zijn zoon richting Napoli.

"De onderhandelingen zijn nog steeds aan de gang, er zijn nog verschillende pistes," verklaarde hij rustig. "Het is moeilijk om meer te zeggen. Kevin overweegt elke optie en het is aan hem om de knoop door te hakken." Toch een wat meer gematigde booschap van vader De Bruyne, in tegenstelling tot wat de voorbije dagen te lezen viel.

In Italië daarentegen is de pers categoriek: De Bruyne zal bij Napoli tekenen. Volgens verschillende media is de overeenkomst met de club al rond en is het wachten op de officialisering van de transfer. De Belgische international zou maandag zijn medische testen afleggen.

Maar de woorden van zijn vader zorgen toch voor enige twijfel. Is dit mediale voorzichtigheid of echte onzekerheid? Zolang er niets officieel is, is enig voorbehoud toch op zijn plaats.

De transfervrije De Bruyne neemt zijn tijd om te kiezen waar hij volgend seizoen zal spelen. Van zijn entourage gaan we niet meteen te horen krijgen of en wanneer de transfer rond is. Afwachten op de officiële communicatie van Napoli...