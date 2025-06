Moet hij de eerste zomeraankoop worden? "KAA Gent toont interesse in Kameroense middenvelder"

Na een zeer moeizaam seizoen richt KAA Gent de blik op de zomermercato. Nieuwe spelers moeten voor een opwaardering van de spelerskern zorgen. Een eerste naam die mogelijks naar de Planet Group Arena trekt, is Martin Ndzie.

In hun zoektocht naar versterkingen speurt KAA Gent de verschillende buitenlandse markten af. Om een nieuwe middenvelder binnen te halen, kijken ze naar verluidt naar de Israëlische competitie.

Volgens Africafoot is Gent geïnteresseerd in Martin Ndzie. Dat is een Kameroense middenvelder die op dit moment de kleuren van FC Ashdod verdedigt. Die club plukte hem in 2021 weg uit zijn geboorteland.

Ndzie is een defensief ingesteld profiel die vooral over de nodige portie duelkracht beschikt. Bij Ashdod is hij een vaste waarde. In oktober van vorig jaar mocht hij ook voor het eerst opdraven voor het nationale team van Kameroen.

Ndzie lijkt klaar voor een stap hogerop. En die stap hogerop zou dus zomaar KAA Gent kunnen zijn. Zijn belangen worden trouwens verdedigd door Dudu Dahan. Dahan is geen onbekende in ons land en is onder meer ook de vertegenwoordiger van Omri Gandelman. Toeval? Misschien. Maar het kan alleen maar in Gents voordeel uitdraaien.

Ndzie heeft bij Ashdod nog een contract voor twee seizoenen. Zijn markwaarde zou schommelen rond anderhalf miljoen euro. Geen onoverkomelijk prijskaartje, al moet Gent natuurlijk ook wel op de centen letten. Zeker door het mislopen van Europees voetbal.