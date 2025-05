Operatie promotie: Beerschot heeft opnieuw beet en haalt belangrijke speler in huis

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot degradeerde afgelopen seizoen van de Jupiler Pro League naar de Challenger Pro League. Volgend seizoen willen ze er wel opnieuw staan in de tweede klasse. Dan wordt het knallen.

Beerschot wil er dit seizoen meer dan ooit gaan staan. Nadat ze eerder al Bas Van den Eynden wisten weg te plukken bij KV Mechelen hebben ze nu ook een tweede transfer helemaal beet.

Sabri Guendouz zijn handtekening gezet op het Kiel. De 25-jarige flankaanvaller komt over van de Franse tweedeklasser Guingamp en tekende voor twee seizoenen, met optie op een extra jaar. Dat hebben De Mannekes bekendgemaakt op hun sociale media.

𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲, 𝗦𝗮𝗯𝗿𝗶 ✨💜.



Sabri Guendouz tekende een contract voor 2 jaar (+ een jaar optie) bij Beerschot. Lees meer op onze website. #WeAre13 #Guendouz2027 pic.twitter.com/OzMVHlC6Yx — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) May 31, 2025

“Ik ben zeer vereerd om de komende seizoenen voor Beerschot te kunnen spelen. Uiteraard is vorig seizoen niet verlopen zoals iedereen hier had gehoopt, maar ik kijk graag vooruit naar de toekomst."

"Deze club heeft een enorm potentieel, zeker als je de achterban bekijkt. Ik kan niet wachten om hier de eerste wedstrijd te spelen", aldus Guendouz in een reactie op de webstek van Beerschot.

Veel doorzettingsvermogen

Ook Sporting Director Murat Akin is in de wolken: "We volgen Sabri al enige tijd en zagen nu een opportuniteit om hem naar Beerschot te halen."

"Het is een jongen met veel doorzettingsvermogen en is technisch begaafd. Dit wordt nu zijn eerste buitenlands avontuur, maar we zijn ervan overtuigd dat hij komend seizoen een meerwaarde kan zijn voor onze club."