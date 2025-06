Igor De Camargo is heel eerlijk over 'flirt' met Standard en laat zich uit over zijn toekomst

Igor De Camargo heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij hoofdtrainer wilde worden. De voormalige Rode Duivel krijgt komend seizoen de kans in de Challenger Pro League, maar er waren ook een aantal andere mogelijkheden.

Het einde van het seizoen was nogal somber voor Igor De Camargo bij RWDM. Zijn team miste promotie naar de Jupiler Pro League en coach Yannick Ferrera werd na het seizoen meteen de deur gewezen.

Flirt met Standard?

En dus leek Igor De Camargo zijn kans te gaan krijgen, maar zover kwam het niet. De sterke man van de Brusselaars kwam met een heel opvallende naam (Guieda Fofana) en liet het zo na om De Camargo zijn kans te geven.

Ondertussen werd de gewezen aanvaller ook genoemd bij Standard als mogelijke opvolger van Ivan Leko, maar ook daar kwam het niet tot een akkoord. En uiteindelijk is Francs Borains dan in de bres gesprongen.

Hoofdcoach worden

De Camargo geeft nu wel toe dat er wel degelijk gesprekken zijn geweest in De Vurige Stede, al kwamen ze niet tot een vergelijk om hem nu of later een job in de coaching staff te geven.

Daarover was hij eerlijk in La Dernière Heure: "Er is nooit iets echt van gekomen. Ik heb een hart voor Standard, maar ik wil hoofdcoach worden."