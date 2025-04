Club Brugge klaar voor titel na zege tegen Genk? Analist denkt er helemaal anders over

Club Brugge won zondag met 1-0 van KRC Genk. De Limburgers blijven echter aan de leiding in het klassement van de Champions' Play-offs.

Tot in minuut 92 moest Club Brugge wachten om zeker te zijn van de zege tegen KRC Genk. Volgens Marc Degryse een verdiende overwinning. Toch denkt hij niet dat blauwzwart de titel voor het grijpen heeft.

“Zelfs bij een gelijkspel denk ik niet dat Club een achterstand van vier punten nog zou kunnen rechttrekken, omdat Genk thuis bijna een oninneembare vesting is”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Doelman Penders liet de kans liggen om de held van de dag te worden. “Hij kiest de goede hoek en dan denkt hij de bal misschien te kunnen pakken in plaats van weg te slaan. Jammer, want Penders had de verdienste om Genk in de wedstrijd te houden. Tot voor die penalty ging hij waarschijnlijk 'man van de match' zijn.”

Voor Degryse moet Genk helemaal niet twijfelen aan de titelkansen die het heeft. “Het valt wel op dat Genk na veertien ongeslagen speeldagen voor het eerst sinds half december uitgerekend weer bij Club verliest, maar toen speelde Genk passief. Nu zat Genk vanaf het begin goed in de match.”

En daarin heeft ook trainer Thorsten Fink een grote verdienste, aldus Degryse, maar er is meer. “Genk speelt in de laatste zeven speeldagen nog vier keer thuis. Genk verloor nog niet in de 15 reguliere competitiewedstrijden en in de play-offs thuis”, besluit hij.