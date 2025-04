Peter Vandenbempt houdt zich niet in over het stadion van Club Brugge, maar heeft wel lof voor de supporters

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge staat ook na de derde wedstrijd in de play-offs nog ongeslagen in de tabellen. Nu moest KRC Genk het onderspit delven.

KRC Genk en Club Brugge wonnen allebei hun eerste wedstrijden in de Champions’ Play-offs. Een onderling duel tussen de nummers één en twee leverde blauwzwart de drie punten op.

“De zon is nog een beetje van de partij hier in Brugge”, opende Peter Vandenbempt vlak na de aftrap om 18 uur zijn verhaal bij DAZN. “Dit is het decor waarin deze wedstrijd wordt gespeeld”, ging hij verder bij een luchtbeeld van het Jan Breydelstadion.

De analist ging verder met een straffe beschrijving van de thuisbasis van blauwzwart. “Het is een oude, vervallen en afgeleefde barak zou je kunnen zeggen.”

Al was Vandenbempt wel heel positief over de supporters van Club Brugge. “Maar als het vol zit en als het volk het wil dan is er altijd heel veel ambiance”, besloot hij zijn opvallende introductie.

Vervallen stadion of niet, Club Brugge deelde in deze Champions’ Play-offs een eerste prik uit en liep door de zege tegen KRC Genk meteen drie punten in op de leider.