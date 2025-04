Analist komt met belangrijk advies voor Besnik Hasi over Thorgen Hazard: "Zo doe je hem geen plezier"

Thorgan Hazard heeft het dit seizoen toch lastig bij Anderlecht. Thomas Chatelle ziet dat Besnik Hasi hem niet de juiste rol geeft.

Anderlecht doet het momenteel niet goed in de Champions' Play-offs en iedereen krijgt kritiek. Coach Besnik Hasi, het bestuur, de spelers... Thorgan Hazard kan erover meespreken.

Maar is die kritiek op hem terecht? Analist Thomas Chatelle ziet dat Hasi hem anders moet gebruiken om het maximale eruit te halen.

"Sinds hij terug is van zijn blessure heeft Thorgan een rol gekregen waarin hij vrij mag zwerven over het hele veld", stelt Chatelle vast bij Het Belang van Limburg. Maar zo hoort het volgens hem niet.

"Thorgan is een totaal ander type dan zijn broer, plus hij komt net terug uit een blessure. Dan doe je hem echt geen plezier door hem een vrije rol te geven", gaat hij verder.

"Eden blonk uit als hij die totale vrijheid kreeg, Thorgan is op zijn best als hij de flank kan afdweilen. Zo werd hij uitgespeeld in Duitsland en bij de Rode Duivels. Daar liggen zijn kwaliteiten, niet als nummer tien", besluit Chatelle.