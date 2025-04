Grote verrassing bij Standard: 'sterkhouder vertrekt mogelijk al snel naar MLS'

Verschillende spelers zullen deze zomer vertrekken bij Standard. De Luikenaars zouden binnenkort al een sleutelspeler kunnen verliezen.

Na de sluiting van de Belgische wintermercato zag Standard Souleyman Doumbia nog naar het Amerikaanse FC Charlotte vertrekken, op huurbasis. Een ander lid van de spelerskern trekt nu de aandacht in de MLS.

En het gaat niet zomaar om iemand, want het is de aanvoerder. SudInfo meldt dat New York City Aiden O'Neill wil. De club is momenteel tiende in Eastern Conference van de MLS.

De speler zou openstaan voor een transfer en lijkt geneigd om de Rouches te verlaten. De Amerikanen bereiden een bod van twee miljoen euro voor, terwijl Standard mikt op een vraagprijs van drie miljoen.

Als de twee clubs tot een akkoord komen, krijgt Standard weer wat geld in het laatje voor een speler die transfervrij overkwam. De club zou zich ook ontdoen van zijn aanzienlijk salaris.

Aiden O'Neill was nog steeds aanvoerder tijdens de Waalse derby in Charleroi, maar werd niet opgenomen in de selectie voor de verplaatsing naar Dender. Transferitis?