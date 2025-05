Nieuwste aanwinst van Lokeren-Temse al meteen onder de indruk van Radja: 'Speelde toch een rol in mijn beslissing'

Na enkele sterke seizoenen bij Jong KAA Gent maakt Rune Van Den Bergh deze zomer de overstap naar KSC Lokeren-Temse. De middenvelder was een vaste waarde bij de beloften van Gent en hielp mee aan de promotie naar de Challenger Pro League, maar kiest nu bewust voor een nieuw hoofdstuk.

Rune Van Den Bergh groeide de afgelopen jaren uit tot een van de sterkhouders bij Jong KAA Gent. Afgelopen seizoen speelde hij opnieuw veel minuten en was hij belangrijk in de promotie naar de Challenger Pro League. Toch kiest hij nu voor een nieuwe stap.

“Ik had het absoluut nog naar mijn zin bij Jong Gent”, benadrukt Van Den Bergh in Gazet van Antwerpen. “Eigenlijk had ik ook gewoon kunnen blijven, maar voor mezelf was het beter om eens andere oorden op te zoeken.”

De interesse van Lokeren-Temse kwam niet uit het niets. De Waaslandse club volgde Van Den Bergh al enige tijd. “Kort na de winterstop werd ik al een eerste keer benaderd door de mensen van Lokeren-Temse”, legt hij uit. “Toen liet ik al duidelijk verstaan dat ik wel interesse had in een overstap naar Daknam.”

“Ik kijk ontzettend uit naar mijn eerste seizoen als lid van een echte A-ploeg”, zegt hij over zijn overstap naar Lokeren-Temse. Dat hij daar zal samenspelen met een ervaren klasbak als Radja Nainggolan is mooi meegenomen.

Samenspelen met Radja

“Of het vooruitzicht om de kleedkamer te delen met Radja Nainggolan een rol speelde? Toch wel een beetje. Hij heeft zo veel bewezen in zijn loopbaan, dus het lijkt me ontzettend leerrijk om met hem samen te kunnen voetballen.”