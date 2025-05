"Als ze nu niet willen opstaan?" Frank Boeckx zet de puntjes op de i over titelmatch Union SG tegen KAA Gent

De cijfers van KAA Gent in deze Champions' Play-offs zijn bedroevend te noemen, zoveel is duidelijk. 3 op 27 haalden ze tot dusver en dus is de vraag of ze op bezoek bij Union SG nog wel iets kunnen rapen.

Als de Buffalo’s ook in het Dudenpark verliezen, dan worden ze statistisch gezien de slechtste ploeg ooit in de Champions’ Play-offs. En qua aantal tegendoelpunten breken ze sowieso al het record. Bedroevende cijfers Geen Europees voetbal voor het eerst in elf seizoenen, ook dat komt hard aan in de Arteveldestad. Kunnen ze zich nog wel opladen voor de match in Vorst? Mogelijk wordt er gespeeld met heel wat jonkies. “Ze worden geschoffeerd dat het geen naam is. Dat is de enige reden dat ik denk: als je nu niet wil opstaan als speler, dan …”, opende Filip Joos enigszins hoopvol de debatten in Extra Time. Tempo van Union SG drie keer zo hoog Frank Boeckx zette meteen de puntjes op de i: “Willen ze nog? Het is sowieso snakken naar het einde. Maar zelfs al wil je nog, dan moet je ook nog kunnen hé. Het tempo is drie keer hoger bij Union SG. Ik vrees dat het niets zal worden voor Gent.” “De manier waarop Gent collectief verdedigt … Neen”, liet ook Hein Vanhaezebrouck zich kritisch uit. “Het is opmerkelijk dat twee teams deze play-offs niet thuisgeven, ik heb nog elf punten gehaald met Kortrijk in de play-offs …”





Volg Union SG - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.