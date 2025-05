De onthutsende cijfers van KAA Gent, die tegen Union SG nog een record kunnen breken van ... KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De cijfers van KAA Gent zijn ontluisterend. Rest de vraag of zij tegen nakend kampioen Union SG de rug nog willen én kunnen rechten. Als ze verliezen, worden ze wel officieel de slechtste ploeg ooit in de Champions' Play-offs.

Gent kon nog maar drie punten sprokkelen in deze play-offs op bezoek bij Antwerp. Verder is het vooral wonden likken en keer op keer tegendoelpunten incasseren. Het doelsaldo is 3-29, het aantal punten 3 op 27.

Slechtste leerling

Daarmee zijn ze de slechtste van de klas sinds de invoering van de Champions’ Play-offs. Vorig seizoen haalde Antwerp 6 op 30, de jaren met play-offs met vier ploegen en 4 op 18 voor Anderlecht of Antwerp tellen we niet mee gezien het minder aantal wedstrijden.

Anderlecht klokte in 2018-2019 af op 6 op 30, Zulte Waregem deed dat twee jaar ervoor ook en in 2015-2016 haalden ze zelfs maar 5 op 30 en dat deed Lokeren ook een keertje in 2012-2013.

3 op 30 op komst?

De slechtste leerling van de klas tot dusver is echter … KAA Gent in het seizoen 2010-2011. Toen haalden ze amper 4 op 30, nu zouden ze dus nog ‘straffer’ kunnen doen met 3 op 30.

Nooit kreeg een team overigens meer dan 25 doelpunten tegen in de Champions’ Play-offs, maar het totaal voor de Buffalo’s staat ondertussen al op 29. En wie weet krijgen ze er ook in het Dudenpark nog een paar rond de oren …