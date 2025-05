Toch langer bij Anderlecht? "Ik weet dat het moeilijk zal zijn om de transfer te krijgen waar ik van droom"

Killian Sardella moet de laatste weken geduldig zijn in de ziekenboeg. Hij blijft ambitieus, maar is realistisch over de zomerse transfermarkt.

Toen hij zijn contract verlengde tot 2028 afgelopen zomer, wist Killian Sardella dat het plan was om een jaar later met een knal te vertrekken, om een mooi bedrag op te leveren voor Anderlecht. Maar in tussentijd hebben blessures daar anders over beslist. De verdediger van paarswit was het seizoen mooi begonnen, maar twee spierblessures hebben hem tot stilstand gebracht, waardoor hij de play-offs volledig heeft gemist.

Sardella moet zich erbij neerleggen: "Er zijn altijd onvoorziene omstandigheden. Ik had mezelf na vorig seizoen verteld dat ik moest bevestigen voordat ik zou vertrekken. Ik stond er goed voor, maar toen raakte ik geblesseerd. En ik blijf met plezier nog een seizoen. Ik heb niet tot 2028 getekend voor niets", legt hij uit aan La Dernière Heure.

Niet de eerste jongere uit Neerpede die zijn plannen moet herzien

Hoewel de transfermarkt verrassingen kan brengen, zal hij hoogstwaarschijnlijk volgend seizoen nog bij Anderlecht zijn. "Ik weet dat de transfer die ik voor ogen had bemachtigen lastig zal zijn. We hebben nog niet gesproken over wat er volgt met Olivier Renard, maar ik hoor dat de club op mij rekent."

Een ander doel is om op termijn weer deel uit te maken van de Rode Duivels. "Het is een doel voor mij. Ik werd geselecteerd in november 2024. Sindsdien is dat mijn doel. Misschien heb ik meer kans bij Anderlecht dan door in het onbekende te stappen."

"De laatste persconferentie van Rudi Garcia? Ik heb niet gekeken maar ze hebben me verteld dat hij over mij heeft gesproken. Het is positief om te weten dat ik in zijn vizier zit. Ik heb hem nooit aan de telefoon gehad, maar hij had me voorgeselecteerd voor de bijeenkomst in maart. Ik raakte net geblesseerd", besluit Sardella, die waarschijnlijk nog meer redenen heeft dan zijn teamgenoten om uit te kijken naar het komende seizoen.