Is één van hen volgend seizoen de trainer van KV Mechelen? Reactie van Vanderbiest en Euvrard is exact hetzelfde

Er hangt één grote vraag boven heel KV Mechelen en dat is wie volgend seizoen de trainer zal zijn. Die vraag blijft voorlopig onbeantwoord.

Het toeval wil dat Malinwa zijn seizoen afsloot met een uitwedstrijd bij FCV Dender als laatste affiche, nadat ook Vincent Euvrard getipt is als een kandidaat om volgend seizoen T1 te worden Achter de Kazerne. Mechelen zou ook nog aan Rik De Mil denken. Daarnaast is het ook nog steeds een mogelijkheid dat interim-trainer Fred Vanderbiest die job definitief krijgt.

In de aanloop naar de laatste wedstrijd in de play-offs bestond daar nog geen duidelijkheid over. Op de persconferentie achteraf kwam het gespreksonderwerp ook nog eens naar boven. "Of er al iets geweten is over het trainerschap? Neen. Of de man links van mij de nieuwe trainer wordt? Dat moet je aan hem vragen. Ik heb niets gehoord en niets gezien."

Vanderbiest en Euvrard sluiten seizoen samen af

Vincent Euvrard ging er dan ook maar kort op in. "Niemand weet ergens van", aldus de trainer van Dender. Het lot zorgde ervoor dat beide kandidaat-coaches voor Malinwa na de laatste match van het huidige seizoen samen aan een tafeltje zaten. Ze hadden ook beiden dezelfde reactie: ze hielden de lippen stevig op elkaar en bleven ernstig in hun gezichtsuitdrukking.

Of dat komt omdat ze effectief niet weten welke functie ze volgend seizoen op welke plek vervullen, zal de toekomst uitwijzen. Vincent Euvrard heeft in principe een overeenkomst met Dender tot juni 2026. Aan de zijlijn van het Dender Football Complex viel zaterdagavond wel op dat Euvrard en Vanderbiest het prima met elkaar konden vinden.

Dender en KV Mechelen delen de punten

Hun respectievelijke teams speelden overigens 2-2 gelijk. De vroege rode kaart van Benito Raman was het spelbepalende moment. Vanderbiest vond dat Rodes en Raman na hun opstootje allebei dezelfde straf moesten krijgen, of dat dan geel of rood was.