Marc Degryse en Frank Boeckx leggen haarfijn uit wie trainer van Anderlecht moet worden

RSC Anderlecht versleet dit seizoen drie trainers. En voor volgend seizoen lijkt weer een nieuwe naam op komst.

Brian Riemer begon aan het seizoen bij RSC Anderlecht, maar werd na zijn eerste nederlaag, tegen KRC Genk, meteen de laan uitgestuurd. David Hubert nam toen over.

Maar ook hij werd wandelen gestuurd. Vlak voor de start van de Champions’ Play-offs werd Hubert bedankt voor bewezen diensten. Besnik Hasi kwam hem vervangen.

De kans dat Hasi volgend seizoen nog trainer is van Anderlecht is bijzonder klein, al is de vraag of enkel de trainer wel een groot verschil zal maken.

“Anderlecht moet een trainer een contract voor drie jaar geven. En die moet eisen: ‘Als je me ontslaat, dan betaal je me dertig miljoen euro.’”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Frank Boeckx ziet het anders. “Anderlecht moet zeggen: Wij willen zó voetballen. En daarna een trainer zoeken. Niet eerst een trainer zoeken en dan luisteren hoe hij wilt spelen”, is hij heel erg duidelijk.