Eendracht Aalst Lede stelt ambitieuze toekomstplannen voor, met ex-Rode Duivel als uithangbord

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Afgelopen weekend werd het vernieuwde project van Eendracht Aalst Lede, inclusief modern logo, voorgesteld aan de supporters. De ambities? Realistisch, maar niet min.

Aan het roer van het project staan zeven lokale investeerders, die zichzelf liever 'ondersteuners' noemen. Ze krijgen versterking van vier bestuursleden van het voormalige Jong Lede.

Een jaar geleden belandde Eendracht Aalst in een faillissement, mede door financieel wanbeheer onder Turks investeerderschap. Wat volgde, was een onzekere periode waarin honderden jeugdspelers en supporters in het ongewisse verkeerden.

Dankzij een fusie met KVC Jong Lede kon de club overleven, al was het voorbije seizoen een overgangsjaar. “Toen duidelijk werd dat Eendracht Aalst failliet zou gaan en honderden jeugdspelers hun club zouden verliezen, beslisten we iets te ondernemen", vertelt investeerder Matthias Geeroms in Het Nieuwsblad.

De sportieve ambities zijn stevig, maar doordacht. Eendracht Aalst Lede wil volgend seizoen meteen meedoen voor promotie in derde amateur. Toch beloven de nieuwe eigenaars geen roekeloze uitgaven. “We gaan geen financiële zottigheden doen zoals in het verleden", benadrukken ze. “Het doel is om binnen vijf jaar een stabiele club te zijn op het niveau van eerste amateur.”

Terugkeer van Vadis Odjidja

Een eerste opvallende stap richting die ambitie: de terugkeer van ex-Rode Duivel Vadis Odjidja, die zijn voetbalpensioen tijdelijk ongedaan maakt. Een grote naam voor een club uit derde amateur.

“Wat de komst van Vadis betreft, hij past gewoon in ons plaatje: een mooi uithangbord, die veel goesting toont en zeker niet meer betaald wordt dan andere spelers", klinkt het overtuigd. De supporters dromen alvast luidop van een revival van de gloriejaren.