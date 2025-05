Speelt Club Brugge zijn trainer Nicky Hayen kwijt na dit seizoen?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nicky Hayen heeft een ongelofelijk parcours afgelegd met Club Brugge. Het zou wel eens kunnen zijn dat hij klaar is voor een volgende stap.

Nicky Hayen loodste Club Brugge vorig seizoen vanuit een totaal verloren positie alsnog naar een nieuwe landstitel. Het leverde de trainer uiteindelijk een nieuwe overeenkomst op. Ook dit seizoen is top, zelfs als er geen dubbel komt.

Hayen bedankte met een fantastische campagne in de Champions League en ook een Croky Cup om in de trofeeënkast bij te zetten. Bovendien joeg hij de marktwaarde van de selectie fors omhoog door de knappe prestaties.

Het is duidelijk dat heel wat spelers de nodige aanbiedingen zullen krijgen, maar daar moet Hayen niet wakker van liggen, zo vertelt Georges Leekens aan Het Nieuwsblad. Hij denkt zelfs dat Hayen mogelijk kan vertrekken.

“Nicky moet straks vooral genieten van vakantie en Dévy Rigaux (director of football, red.) laten werken. Het is zijn beurt, want er zullen aanbiedingen voor spelers komen”, klinkt het.

“Rond Nicky zal ook wel wat bewegen als hij de dubbel pakt. Zo gaat dat. Ik heb het zelf meegemaakt na een titel. Hij verdient dat, heeft op een lager niveau gewerkt en kent de keerzijde van de medaille”, besluit de ex-bondscoach.