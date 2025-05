📷 'Union SG breekt alle clubrecords voor nieuwe middenvelder'

Union SG kan zondag de landstitel pakken, als het wint van KAA Gent. Dat levert de Brusselaars een ticket voor de Champions League op en de daarbij behorende miljoenen.

En die mogen duidelijk rollen bij Union SG. De Turkse transferjournalist Ekrem Konur meldt op zijn sociale media dat de Brusselaars interesse hebben in een straffe pion.

Union SG zou de 18-jarige middenvelder Lennon Miller willen binnenhalen. Hij brak dit seizoen door bij Motherwell en staat in de belangstelling van heel wat clubs.

Naast Union SG worden ook Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Ipswich Town, Strasbourg, Lyon en Celtic genoemd als mogelijke bestemming.

Al is er wel een stevige prijs te betalen om Miller binnen te halen. Hij zou 9 miljoen euro moeten kosten. Daarmee zou Union SG het eigen clubrecord van 6,5 miljoen euro voor Khalaili serieus breken.

