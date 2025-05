Dogucan Haspolat blikt tevreden terug op zijn seizoen bij Westerlo: "Dat geeft mij een gevoel van trots!"

Met een driepunter kon Dogucan Haspolat het seizoen niet afsluiten met Westerlo tegen Standard Luik. Al gaat hij niet met lege handen de zomer in.

Een schoonheidsprijs was er niet weggelegd voor de partij tussen Westerlo en Standard. Westerlo houdt Standard in bedwang dat al 30 wedstrijden zonder overwinning blijft in de play-offs Eén iemand ging wel met een prijs lopen en dat was Dogucan Haspolat. Hij werd Kemphaan van het jaar.

“Het is jammer dat we het seizoen niet winnend kunnen afsluiten”, aldus Haspolat tegenover Gazet van Antwerpen. “Op basis van het aantal kansen verdienden we misschien meer, maar ik ben ook blij dat we deze wedstrijd niet verliezen. Ook Standard heeft de kansen gehad om te scoren. Het zou toch minder leuk zijn om met een nederlaag de vakantie in te gaan.”

Het mooiste moment van de avond voor hem was voor de wedstrijd. Dan werd hij gekroond tot Kemphaan van het jaar. De prijs voor beste speler van Westerlo verkozen door de fans. “Dat geeft mij een gevoel van trots. Ik ben blij met het vertrouwen dat ik voelde van de coach, de ploegmaats en iedereen binnen de club. Ook dankzij hen heb ik zo’n seizoen kunnen draaien. “Ik heb me iedere wedstrijd 100 procent gegeven, misschien is dat ook de reden waarom ze voor mij gekozen hebben" blikte een tevreden Haspolat terug op zijn seizoen.