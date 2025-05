🎥 Romelu Lukaku zorgt voor ophef in Italië: een viering die verkeerd valt bij Inter

Romelu Lukaku heeft Napoli op indrukwekkende wijze naar de Italiaanse landstitel geleid. Met een weergaloos doelpunt tegen Cagliari trok de Belgische spits het kampioenschap definitief over de streep. Wat volgde was een viering vol emotie, een krachtig antwoord aan zijn critici.

Hoewel de laatste speeldag van de Serie A bol stond van de spanning op papier, maakte Napoli op het veld al snel duidelijk dat er geen twijfel zou bestaan. De 2-0 tegen Cagliari was voldoende om Inter, dat zelf met 0-2 won van Como, op afstand te houden. En het was Lukaku die het verschil maakte.

In de 51e minuut brak hij de wedstrijd open met een actie die zijn bijnaam ‘The Tank’ alle eer aandeed. Vanaf de middenlijn stormde Lukaku richting doel, dribbelde zich voorbij twee verdedigers met kracht en finesse, en haalde vernietigend uit met links: 2-0. De bal was onhoudbaar. Napoli stond op kampioenskoers.

Zijn reactie na de goal was even krachtig als zijn schot. Shirt uit, gebalde vuisten, en een sprint naar de zijlijn waar hij zijn frustratie uitschreeuwde. Tussen het gejuich door pikten de camera’s een opvallende uitspraak op: "Je vous baise." Een directe sneer, vermoedelijk aan het adres van zijn voormalige club Inter en de critici die hem de voorbije jaren zwaar op de korrel namen.

Lukaku heeft sinds zijn breuk met Inter veel over zich heen gekregen. Hij werd uitgescholden, uitgefloten en meermaals weggezet als onbetrouwbaar. In Milaan is zijn naam haast taboe geworden. Maar in Napels vond hij opnieuw erkenning — én een nieuwe trofee.

Voor Lukaku was dit doelpunt dan ook veel meer dan de bekroning van een sportief seizoen. Het was een uitbarsting van trots, een daad van revanche. Hij gaf zijn critici lik op stuk, op zijn manier: met een doelpunt, een titel, en een alleszeggende blik in de camera.