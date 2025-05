Filip Joos kritisch op ... Vincent Kompany: "Zoveel mystificatie"

Bij RSC Anderlecht rommelt het nog steeds. Dit seizoen gaan ze op een vierde plaats afsluiten en dus is de vraag wat er moet gebeuren naar volgend seizoen toe. Daarbij wordt ook Wouter Vandenhaute nog steeds gezien als Kop-van-Jut.

“Besnik Hasi heeft enorm geprobeerd en misschien zelfs te veel. Hij heeft zich geweerd als een duivel in een wijwatervat. Voor mij is er beterschap op de manier waarop wedstrijden zijn aangevat.”

Afscheidsdrink Vandenhaute?

“Ze zijn ook by far de beste van de drie kneusjes. Dat was vooraf niet zeker, verre van”, aldus Filip Joos over de huidige T1 bij Anderlecht bij 90 Minutes. Rest de vraag of hij zal mogen blijven, al zijn de supporters vooral bezig met Wouter Vandenhaute.

“Ze zijn vooral bezig met de taart van Wouter Vandenhaute en de afscheidsdrink”, aldus Joris Brys over de zaak. “Het komt altijd terug op het vertrek van Vincent Kompany.”

Mystificatie Kompany

Filip Joos is best kritisch: “Er is ondertussen zoveel mystificatie rond die jaren van Kompany bij Anderlecht … Dat hij nu kampioen is met Bayern? Dat mag je echt niet vergelijken. Het is de perfecte stok om te slaan richting Anderlecht.”

“Als de echte reden is dat hij wilde trainer zijn naar Engels model, dan hadden ze dat moeten doen. Het voetbal onder Kompany was niet werelds bij Anderlecht. Je mag niet alles op Vandenhaute steken ook.”